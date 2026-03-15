卓球の「WTTチャンピオンズ重慶」は15日、女子シングルスの準決勝が行われ、世界ランキング8位の張本美和（木下グループ）は同13位の大藤沙月（ミキハウス）と対戦。ゲームカウント4－1で勝利し、決勝進出を決めた。

■中国勢を次々撃破の21歳と対峙

張本美は14日に行われた準々決勝で石洵瑶（中国）に4－2で勝利し、ベスト4入り。今大会で世界ランキング2位の王曼碰、同7位の陳熠とトップ10の2選手を下した大藤との同士討ちを迎えた。

試合は第1ゲームから白熱のラリーが展開されると、大藤が8－8から連続ポイントで抜け出し、11－8で先取。第2ゲームは張本美が主導権を握り、11－6で奪った。張本美は第3ゲーム、10－9からタイムアウトを要求すると、そのまま11－9でものにした。

第4ゲームでも中盤以降に張本美が抜け出すと、バックの強打で大藤を揺さぶるなど安定感を見せ、11－2で奪い王手をかけた。第5ゲームは3－1と張本美がリードした場面で大藤がタイムアウトを要求。その後、大藤がバックサービスなどで反撃に転じ逆転するが、張本美もすぐさま再逆転。デュースにもつれ込んだ攻防を制したのは張本美で、最後はラリー戦をものにし13－11で取り切り、ゲームカウント4－1で勝利を収めた。

張本美は試合後に「サーブ、レシーブの早い段階での戦術がすごく大事だったと思います」とコメント。さらに、「1球1球相手も変化して自分も変化していく中で1球1球対応していくのが良かったと思います」と勝因を語った。

勝利した張本美は決勝で世界ランキング5位の蒯曼（中国）と対戦。自身初のチャンピオンズ制覇を果たせるか注目が集まる。