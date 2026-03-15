毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。3月15日（日）の放送は、池内博之と行く千葉県いすみ市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

今回のロケは兼近大樹が体調不良のため、MCは満島真之介一人。池内とは古沢公園の鳥居の前で待ち合わせし合流。池内は「バラエティー出るのは5、6年ぶり」と久々のバラエティー番組出演だという。

今年池内が50歳という点に満島は驚きつつ、まず池内のデビュー当時について質問。「デビューが19（歳）かな？」（池内）、「『GTO』とかあの辺は何歳ですか」（満島）、「あの時は20歳」（池内）などと語りつつ、築80年の古民家を改装したカフェ「杢珈琲」に到着。店内でも引き続き、池内のデビュー当時のエピソードを聞いていく。

映画『ドリーム・スタジアム』で「幽霊役」としてデビューしたという池内は「初めての映画だったから、緊張しちゃって（カメラが）回った瞬間に戻しちゃって」と振り返る。「主演が萩原聖人さんで、俺が萩原さんに乗り移って色んなことをしていく」という役どころで、幽霊として「萩原さんが通過していくのを立って見ている」シーンを終え「通過した瞬間に『うぇー』みたいな」と回想。今でも「超緊張しい」とのことで、「舞台挨拶とか一番ダメだね。今でもダメ。数日前から壁に向かって練習してる」と明かした。

池内は「怖い人なんでしょ」などとよく言われるといい、「いやいや、全然ちゃうし。だから今日は自分を出すことで“新しい池内”が…」と今回のロケへの意気込みを語る。

デビューのきっかけについてもトーク。「高校まで茨城で、高校2年生くらいだったかな、モデルの仕事を始めて」「東京に行く機会があったのよ。（世田谷区）用賀のとある大学の学校見学みたいなのに（友達の）付き合いで行ったわけ。バス停で用賀行きのバスを待ってて、バス乗り込んだらいきなり『こういう者なんだけど』っておじさんが来て」「家帰って親父にちょっと電話してもらって、そうしたら『（事務所に）一回来てもらえますか』みたいな話になって」という経緯だったそう。

「杢珈琲」では、池内が「朝採れイチゴのフラワーパフェ」、満島が「塩キャラメルソースのバナナパフェ」と、気になったパフェとそれぞれコーヒーを注文した。

そんな冷たいパフェをいただいたあと、池内は「サウナ」と行き先を提案。しかしサウナで温まるまでの道中では、再び冷たいものをいただくことに？

移動中は海外作品への出演についての話題も。「『イップ・マン 序章』っていう作品をやってから、ちょっと（海外作品への出演が）増えたかな」と池内。海外での撮影での食事情にも触れ、「（撮影した場所が）結構寒い地域だったんだけど、（肉などの）タンパク質がそのエリアはない。白い幼虫みたいな（ものしかない）。野菜なのかなって一瞬思ったの。でもやっぱり手付けられなかったな」というエピソードが。ちなみに、日頃は料理を作るのが「結構好き」で、「昔、家庭科（の成績が）5だった」「家庭科と美術と体育は大体5。だから物を作ったりとかそっち系が好きなんだよ」という話題に。

そんな池内は日時計を自作したことも。「海入るのに時計がなくて、1時間以内に上がってこようと思ってたから日時計を作ってみた」とのことで、砂に目盛を書き、「そこら辺に落ちているまっすぐな棒」を刺し、影の位置から、「多分ここにきたら1時間」と判断。それを見ながら1時間経ったと判断すると「やっぱちょうどだったね」という。

パフェをいただいたあとは、次に向かった和菓子屋が休み、続いて向かったパン屋も休み。そこで「あ、アイスクリーム屋ありますよ！もう一回、身体を冷やすだけ冷やすのはどうですか？どんどん寒くしてサウナ最高にしようかな」（満島）という流れに。

こうして、2024年6月にオープンした「ソルヴェテリア プライア」で、天の川を模した「いすみ天の川アイス」など、それぞれ好きなアイスクリームを3種類ずつ注文。ここでは二人が兼近に電話する一幕も。

そして池内と満島は、寒い中屋外でアイスをいただく。池内について「顔が強いから（寒さに）負けてる感じがしないんですよ」と満島。すると「でも足は震えてるんだよ」（池内）、「（寒くて）ちっちゃくなってるし、この感じだよね。これが愛される所以だね」（満島）というやりとりがあり、それを踏まえ池内は「it’s me（それが自分）」と一言。池内は「いすみ、いすみ」と続け、今回の旅先であるいすみ市にかけたギャグだと気づいた満島は「めっちゃ温まった今！」と盛り上がる。

移動中は、SNSなどで募集したお悩みに答える企画「メシドラお悩み相談カーラジオ」も。今回は、千葉県在住・30代の「映画制作に携わる仕事をしたい」という夢があるが、現在は広告業界で仕事しているという方のお悩み。職場環境は良好なものの「時々、私が本当にやりたいことって違うよな？と感じることがあります」「やりたい仕事と楽しくできる仕事が別の場合、どちらを選びますか？」という質問だ。

池内は「やりたいことやった方がいいんじゃない？」「あったかい環境から抜け出すって結構勇気がいるじゃん、不安じゃん。でもモヤモヤしてるからこうやって相談に来るわけだから。それだけモヤモヤしてるんだったらやっぱり先に進んだ方がいいし」とアドバイス。

満島からは「（現在の職場の）上司に一回（夢を）話してみて」という提案も。「広告と映画ってそんなに遠くないんですよ」「残れる場所は残したまま一回体験するのはありかもしれない。『ちょっと想像してたのと違ったかも』とか（体験しないと）分からないですから」とアドバイスした。

池内と満島は、世界最大規模のお米コンクールで特別優秀賞を受賞したことがある自家製米とホテルでシェフを務めていたご主人こだわりの料理がいただける「ライスシャワー」で洋食などをテイクアウト。この料理を、サウナ・キャンプ施設「タキビレッジ レポ」でいただく予定だったが、一度到着した場所はどうやら異なるよう。「タキビレッジ」は、いすみ市内にグランピング施設とサウナ・キャンプ施設の2箇所があり、二人は間違えてグランピング施設に行ってしまったのだ。

そして改めてサウナ・キャンプ施設「タキビレッジ レポ」に到着。サウナに屋外での水風呂、外気浴も楽しめる他、テントやコテージでの宿泊も可能。二人はサウナの前に、ビーフシチューや、「シロコロの鉄板焼き」など、先ほどテイクアウトした料理を満喫。その美味しさに、踊って盛り上がる一幕も。

その後、いよいよサウナへ。池内がロウリュウをする姿の迫力に「うーわすげぇ。“いすみ市の熱波師”」と満島。さらに、店員さんによる熱波も。

こうして思う存分に温まったところで水風呂へ向かうというタフさに「（今回の収録で不在の）かねちー！早く戻ってこーい！この人ダメだ！」と満島は悲鳴をあげるが、「あー気持ちいい！」（池内）、「うわ気持ちいい」（満島）と水風呂も満喫。

水風呂から出たところで、キョンという食材をいただく。シカ科の動物で、繁殖力の高さと農作物への被害増加から千葉県では捕獲活動が強化されている一方で、お肉には赤みが多く上品な味わいのジビエだ。

「あっさりしてる、鹿と鶏の間みたいな感じかな」（満島）、「うーま！」（池内）と、サウナから料理まで満喫した二人は「今、身体めっちゃ気持ちよくないですか」（満島）、「気持ちいい！」（池内）と、すっかり整った様子。

この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：傅克文 天野英明

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/meshidora/

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