今秋の愛知・名古屋アジア大会代表選考会を兼ねた日本選手権マラソン競歩が１５日、石川県能美市で行われ、男子は諏方元郁（愛知製鋼）が２時間５８分２１秒で優勝した。

昨年１２月にチームのコーチとして指導を仰いできた内田隆幸氏が亡くなり、この日は喪章を付けてレースに臨んだ諏方は「恩返しのようなことができたかなと思うと、すごくうれしい」と目を潤ませた。

諏方は新潟・中越高を卒業後、地元の森林組合で働きながら競技を続けていた２０２０年の元旦競歩（２０キロ）で好記録を出した際の歩きが内田氏の目に留まった。スカウトを受け、２１年に愛知製鋼へ加入した。

世界選手権を２度制した山西利和らを育成した内田氏の練習メニューについて「世界レベルの設定ペースだと思ったが、それだけ期待されているんだと、自分の中で変換していた」。しかし、これまでなかなか結果に結びつかず、「期待に応えられない自分がすごく嫌だという時もあった」。

この日は内田氏の家族も沿道でレースを見守る中、勝負とにらんだ後半にしっかりペースを上げ、３５キロ過ぎで首位を奪うと、そのまま後続を突き放して勝ちきった。「予想通りの展開で、そういったところも含めて内田さんが天国から追い風を吹かせてくれたのかなとすごく感じた。守り神のように、後ろにいてくれたのかなと思う」と感謝した。