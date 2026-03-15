記者会見に臨む国連のグテーレス事務総長＝14人、レバノン/Mohamed Azakir/Reuters

（CNN）国連のグテーレス事務総長は、イスラエルと、イランの支援を受ける武装組織ヒズボラの双方に対し、戦闘をやめるよう呼びかけた。イスラエルとヒズボラの衝突は激しさを増している。

グテーレス氏は訪問先のレバノンの首都ベイルートで、双方に向けて「軍事的な解決策はない」とし、戦闘や爆撃をやめるよう訴えた。

グテーレス氏は記者会見で、ヒズボラがイスラエル北部と、イスラエルが占領するシリアのゴラン高原の標的に向けてロケット弾や無人機を発射したと述べた。これに続いて、イスラエルによる爆撃作戦と一斉避難命令が出され、レバノンの広い地域が人が住めない状況になっているという。

イスラエルは、レバノン市民の大規模な避難が続く中、レバノンへの大規模な地上作戦に踏み切る可能性を示唆している。グテーレス氏は、レバノンの人々は「この戦争を選んだわけではなく、引きずり込まれた」と述べた。

グテーレス氏以外にも、各国首脳から平和を求める声があがっている。フランスのマクロン大統領はイスラエルに対してレバノンとの直接協議を促す一方、イスラエル軍には「いかなる大規模攻勢もやめ、大規模な攻撃を停止する」よう求めた。

マクロン氏はまた、ヒズボラに対して「無謀なエスカレーションを直ちにやめる」よう呼びかけた。

国連レバノン暫定駐留軍（UNIFIL）はCNNに対し、マイス・アル・ジャバルの拠点が13日に攻撃を受け、要員1人が負傷したことを受けて調査を始めたと明らかにした。

イスラエル軍はCNNの取材に対し、脅威を認識した部隊が行った射撃について、弾道がそれて、国連部隊の拠点に着弾したと明らかにした。イスラエル軍は「今回の事案を遺憾に思っており、この地域の国連部隊に被害が及ばないよう、あらゆる可能な措置を講じている」と述べ、「事案は調査中だ」と言い添えた。