野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日（日本時間１５日）、日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドＣ組１位）対ベネズエラ（Ｄ組２位）の準々決勝が米フロリダ州マイアミで行われた。

侍ジャパンは５−８で敗れてベスト４を逃し、前回大会に続く連覇はならなかった。

ベンチのムード変える

日本は一回、鈴木（カブス）が二盗を試みた際に異変を訴え、途中交代する事態に見舞われた。大谷（ドジャース）、吉田（レッドソックス）とともに打線を引っ張ってきた右の大砲がグラウンドから姿を消し、直後の二回にはリードを奪われた。序盤から窮地に立たされたチームの空気を、鈴木の代わりに入った森下（阪神）が引き戻した。

三回。佐藤（阪神）が同点の適時二塁打を放ち、なお一死二、三塁の好機で打席を迎えた。２ボール、２ストライクからの５球目。チェンジアップにタイミングを外されたが、下半身で粘って芯で捉えた。打球は左翼ポール際へ飛び込む３ラン。何度も雄たけびを上げながらダイヤモンドを一周し、興奮に沸くベンチに手荒く迎え入れられた。

この勝負強さこそ、井端監督が森下を代表に招集し続けてきたゆえんだ。人気球団の重圧にさらされながらも結果を残し続け、３年目の昨季は本塁打と打点でリーグ２位の成績を残すまでに成長。１次ラウンドは６打数１安打に終わっていたが、負ければ終わりの一戦でその真価を発揮した。

大会ではベンチスタートも多い中、「（投手の）タイミングを常に合わせ、１球で捉えられるよう集中して臨みたい」と話していた。その言葉通りの結果を、急きょ巡ってきた出番で示してみせた森下。やはり肝が据わっている。（大背戸将）