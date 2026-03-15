12日に携帯電話で撮影された写真。ドローンの落下後に損傷したドバイのクリークハーバー付近の建物が写っている/Stringer/Reuters

（CNN）アラブ首長国連邦（UAE）ドバイの上空に飛来したイランのミサイルを撮影したとして、英国人男性（60）が現地のサイバー犯罪法に基づき訴追されたことが分かった。英当局が確認した。

観光客と報じられているこの男性は、公共の安全を乱す可能性のある資料の公開、共有を禁じる法律に基づき訴追された。英外務省はCNNに対し、「UAEでの英国人男性の拘束を受け、現地当局と連絡を取っている」と述べた。

CNNはドバイ政府にコメントを求めている。

UAEのヌセイベ欧州連合（EU）担当国務相は英BBCに対し、法令に「違反する行為がいくつか」あったことを「認識」していると述べたものの、英国人男性の件については具体的な言及を控えた。適用された法令は公共の安全のために導入されたものだと説明し、「ここに来ている皆さんへの一番の助言は、ガイドラインに従うことだ。ガイドラインは皆さんの安全と保護のためにある」と説いた。

UAEではサイバー犯罪法に違反した場合、禁錮2年以上、罰金20万UAEディルハム（約870万円）の罰則が科される。

UAEのアブルフール駐英大使は英ラジオ局LBCのインタビューで、「アラブ首長国連邦はとても安全だ」と言及。「UAEのガイドラインや法令は人々の安全を確保するためにある」と述べ、「落下する破片」が当たるのを避けるため、撮影は控えるよう呼び掛けていることを明らかにした。

UAEの司法長官は6日、攻撃現場を捉えた写真や動画を拡散したり、パニックを引き起こす可能性のある不正確な情報を広めたりしないよう警告していた。

在UAE英国大使館はX（旧ツイッター）への投稿で、「UAE当局は事案の現場や飛翔（ひしょう）体による被害、政府庁舎、外交施設の写真撮影、投稿、共有を行わないよう警告している。英国民にもUAEの法律が適用され、違反すれば罰金や禁錮、国外退去処分につながる可能性がある」と注意を促した。

UAE国防省が13日にXで明らかにしたところによると、戦争開始以来、1800を超えるドローン（無人機）やミサイルがUAEに向けて発射された。これまでに6人が死亡、141人が負傷している。