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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

E Inkディスプレイ搭載、NFC給電で表示保持の電力消費は不要。スマートフォンケースは、ついにここまで来ました。

今回紹介する「魔法のスマホケース」は、背面に電子ペーパー表示できるスマートフォンケース。テクノロジーの力で見た目を自由に変えられるという、新しい選択肢を提案してくれます。

プリントじゃない。「E Inkディスプレイ」の特長

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このケースの背面にはE Inkディスプレイが搭載されています。こちら、電子ペーパー技術の一種で、紙のインクに近い質感をデジタルで再現するもの。液晶のようにバックライトで光るわけではないので、直射日光の下でも反射しにくく、くっきりと読み取れるのが大きな特長です。

たとえば、お気に入りのイラストを表示しておけば、カフェでスマホをテーブルに置いたとき、ちょっとしたインテリアカードのような存在感に。4色のインク粒子による表現は、デジタルでありながらアナログのような独特の質感です。

バッテリー消費「ゼロ」。NFC給電のスマートな仕組み

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「画面があるなら充電が必要では？」と思いますよね。でも、ケース自体を充電する必要はありません。仕組みはこうです。

NFC（近距離無線通信）を使って、スマホ側から一瞬だけ電力を受け取る方式です。しかもE Inkディスプレイは、一度表示を固定すると、次に書き換えるまで電力を使わずに画像を保持できます。紙に印刷した文字が電気なしで読めるのと同じ原理です。

気分やシーンに合わせて「着せ替え」できる楽しさ

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いつも手の中にあるスマートフォンケースは、もはやその人の個性やセンスを映し出すアイテム。だからこそ、TPOに合わせてデザインが着せ替えられたら、自己表現はもっと自由になります。

・ファッションに合わせて： その日のコーディネートに合わせたパターンを表示 ・情報共有ツールとして： 会議名や自身のSNSのQRコードを映しておく ・自己表現のキャンバスに： 推しのロゴやペットの写真を日替わりで表示

朝は仕事用にタスクを表示し、夜はお気に入りの写真に切り替える。1つのケースで何通りもの表情を持てるので、デザインに飽きてケースを買い替える必要もなくなりそうです。

スマートフォンは、生活の中心にあるパーソナルなデバイスです。その背面を自分だけのキャンバスとして使えるのは、シンプルに楽しい。ケースに映し出された1枚の画像が、思いがけないコミュニケーションの扉を開くかもしれません。

日常のちょっとしたアップデートとして、「魔法のスマホケース」を選択肢に加えたいという方。詳しいスペックやiPhone 13〜17シリーズまでの対応機種などは、以下から確認できます。ぜひ覗いてみてください。

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Source: machi-ya