◇米男子ゴルフツアー プレーヤーズ選手権第3日（2026年3月14日 フロリダ州 TPCソーグラス・スタジアムC＝7352ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、28位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は5バーディー、7ボギー、1ダブルボギーの76を叩き、通算2オーバーで63位に後退した。

「池に入れるし、3パットもするし、良いバーディーもあるし、忙しかったですね」。ホールアウトした松山は自嘲気味に話した。

出入りの激しい1日だった。1番で2メートルを沈めてバーディー発進したが、4番で第2打をグリーン手前の池に入れてダブルボギー。6番と8番はバンカーから寄せきれずボギー。9番からの3連続バーディーで上昇気流に乗ったが、12番でティーショットが池に入り勢いが止まった。13番からグリーン上で苦しみ4連続ボギーを喫し、大きく後退し「スタートで良いバーディー取れたし、期待はしていたんですけど、昨日同様落ち込みましたね」と唇をかんだ。

ただ本人の中の感触はスコアほど悪くない。「感覚は確実に良くなっている。それをプラスに変えて、もうちょっと練習して、早朝のスタートに備えたい」と言い残し、練習場へ向かった。