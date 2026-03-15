イングランド2部のチャンピオンシップ第38節コベントリー対サウサンプトンの一戦が行われ、1-2でアウェイチームが白星を挙げた。



首位のコベントリーが勝ち点を落とす結果となったが、2位のミドルズブラも引き分けに終わっており、勝ち点差を大きく縮めることはできなかった。



アウェイのサウサンプトンとしては大きな白星に。チームは非常に好調で、これでリーグ10試合負けなし。昇格プレイオフに進める6位レクサムとの勝ち点差は3ポイントとなっており、このまま無敗を続ければ、プレイオフ進出が見えてくる。





そんな重要な一戦で素晴らしい働きをしたのが松木玖生だ。シーズン後半戦から出番を得ており、このコベントリー戦では右サイドで先発。クロスから先制点をお膳立てすると、終盤には試合を決めるチーム2点目をマーク。その後サウサンプトンはPKを献上するも、リードを保ち続け、勝ち点3を得た。『SAINTS MARCHING』の試合後採点で松木は10点中7点の高評価を得ている。「WBA戦とは打って変わって素晴らしいパフォーマンスを見せた。トンダ・エカート監督は松木を信頼し続け、その判断が正しかったことが、彼の決勝点で証明された」サウサンプトンは次節ホームでノリッジと対戦する。前半戦の対戦ではアウェイで敗れている。