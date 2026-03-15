アーセナルの16歳ダウマンが残した特大インパクトにプレミアレジェンドたちも仰天「16歳でこれ!? 信じられない！」「あのドリブルは勇気の塊」
プレミアリーグ第30節で、首位アーセナルはエヴァートンをホームに迎えた。試合終盤までスコアが動かず、痛いドローを喫するかと思われたアーセナル。しかし途中出場の16歳MFマックス・ダウマンが流れを変えた。
89分、ダウマンは絶妙なクロスをファーサイドのピエロ・インカピエに通して先制点の起点となると、アディショナルタイムには相手コーナーキックの場面でボールを拾って独走。GKジョーダン・ピックフォードは攻撃参加のためアーセナルのボックスまで出てきてしまっており、ダウマンは冷静にDFをかわすとボールをネットに流し込んだ。このゴールは16歳と73日で、プレミア史上最年少得点記録を更新している。
また、アーセナルのレジェンドであるティエリ・アンリ氏も「あのドリブルは勇気の塊」だと評価。安全なプレイを選んでもよかった場面で、自分から試合を決めに行ったことを評価し「特別な才能のサイン」だと称賛した。
レジェンドたちを仰天させたダウマン。疲れが見えるアーセナルにおいてフレッシュなパフォーマンスを見せており、最終盤の戦いにおいて重要なジョーカーとなる可能性は大だ。