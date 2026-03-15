プレミアリーグ第30節で、首位アーセナルはエヴァートンをホームに迎えた。試合終盤までスコアが動かず、痛いドローを喫するかと思われたアーセナル。しかし途中出場の16歳MFマックス・ダウマンが流れを変えた。



89分、ダウマンは絶妙なクロスをファーサイドのピエロ・インカピエに通して先制点の起点となると、アディショナルタイムには相手コーナーキックの場面でボールを拾って独走。GKジョーダン・ピックフォードは攻撃参加のためアーセナルのボックスまで出てきてしまっており、ダウマンは冷静にDFをかわすとボールをネットに流し込んだ。このゴールは16歳と73日で、プレミア史上最年少得点記録を更新している。





明らかに試合の流れを変え、ゴールまで決めてみせたダウマンに、プレミアリーグのレジェンドたちも驚きを隠せない様子だった。『BBC』でコメンテイターを務めていたガリー・リネカー氏は「16歳でこれ!? 信じられない！」と驚きを表現した。また『sky sports』の解説を務めるジェイミー・キャラガー氏は、若手が試合の流れを変えたことを称賛するとともに「プレミアリーグの未来のスター」だと称賛を贈っている。また、アーセナルのレジェンドであるティエリ・アンリ氏も「あのドリブルは勇気の塊」だと評価。安全なプレイを選んでもよかった場面で、自分から試合を決めに行ったことを評価し「特別な才能のサイン」だと称賛した。レジェンドたちを仰天させたダウマン。疲れが見えるアーセナルにおいてフレッシュなパフォーマンスを見せており、最終盤の戦いにおいて重要なジョーカーとなる可能性は大だ。