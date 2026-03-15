隅田が、伊藤がベネズエラに被弾…米記者「日本のリリーフ投手は懸念材料だった。なぜか分かるでしょ」　侍8強で散る【WBC】

ベネズエラに逆転を許した4番手・伊藤大海(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。両軍に初回先頭打者弾が飛び出す波乱の立ち上がりの中、3回に一度は途中出場の森下翔太の3ランで勝ち越したが、中継ぎ陣が踏ん張れず、逆転を許した。

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5回に2番手・隅田知一郎が2ラン、6回に4番手・伊藤大海が3ランを浴び、ベネズエラに逆転された。2人ともに所属球団では先発要員。米紙『California Post』のディラン・ヘルナンデス記者は、伊藤が逆転弾を許した直後、自身のXを更新。「日本のリリーフ投手は懸念材料だった。なぜか分かるでしょ」と投稿した。

7回からは種市篤暉が登板。しかし、続投した8回、左中間二塁打で無死二塁とピンチを招くと、自らの二塁けん制が悪送球となり、痛恨の8失点目を許した。反撃したい打線は、出力の高い投手陣を矢継ぎ早に送り込むベネズエラの継投リレーを前に成す術なし。最後は頼みの大谷翔平が倒れ、ゲームセットとなった。

侍ジャパンは大会前に、平良海馬、石井大智、松井裕樹が相次いで負傷離脱。救援を本職とする投手が不足ている点は、懸念されていた。1次ラウンドでは完璧なリリーフを見せた種市らの台頭があったが、戦いを米国に移した準々決勝では甘くなかった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]