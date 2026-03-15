「衝撃の敗退。信じられない！」日本の“早すぎる敗退”に世界も衝撃　韓国メディアは愕然「王者がベスト8で脱落する異変が起きた」【WBC】

ベネズエラに真っ向勝負で敗れた日本(C)Getty Images

史上2度目の連覇の夢は打ち砕かれた。

現地時間3月14日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、野球日本代表「侍ジャパン」はベネズエラ代表に5-8で敗北。乱打戦の末に前回大会に続く世界制覇は果たせなかった。

【動画】サトテル同点打に続いた！森下翔太の勝ち越し3ランをチェック

初回にロナルド・アクーニャJr.の一発で先制されながら、即座に大谷翔平のソロ本塁打で追いついた日本は、3回に佐藤輝明の適時二塁打と森下翔太の3ランで逆転。ベネズエラから主導権を握り返した。

がしかし、頼みの投手陣が脅威の打線に捕まった。5回に隅田知一郎がマイケル・ガルシアに2ランアーチを打たれて1点差に詰め寄られると、続く6回には伊藤大海が無死一、三塁のピンチを招くと、ノーヒットに抑えていたウィルマー・アブレイユに特大の3ランを被弾。まさに一発攻勢で逆転された。

8回にも、無死二塁からけん制をした種市篤暉の悪送球で一点を失った日本。なんとか反撃に転じたかったが、出力の高い投手陣を矢継ぎ早に送り込むベネズエラの継投リレーを前に成す術なし……。最後は大谷が遊撃飛に倒れて万事休すとなった。