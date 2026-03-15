「衝撃の敗退。信じられない！」日本の“早すぎる敗退”に世界も衝撃 韓国メディアは愕然「王者がベスト8で脱落する異変が起きた」【WBC】
ベネズエラに真っ向勝負で敗れた日本(C)Getty Images
史上2度目の連覇の夢は打ち砕かれた。
現地時間3月14日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、野球日本代表「侍ジャパン」はベネズエラ代表に5-8で敗北。乱打戦の末に前回大会に続く世界制覇は果たせなかった。
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初回にロナルド・アクーニャJr.の一発で先制されながら、即座に大谷翔平のソロ本塁打で追いついた日本は、3回に佐藤輝明の適時二塁打と森下翔太の3ランで逆転。ベネズエラから主導権を握り返した。
がしかし、頼みの投手陣が脅威の打線に捕まった。5回に隅田知一郎がマイケル・ガルシアに2ランアーチを打たれて1点差に詰め寄られると、続く6回には伊藤大海が無死一、三塁のピンチを招くと、ノーヒットに抑えていたウィルマー・アブレイユに特大の3ランを被弾。まさに一発攻勢で逆転された。
8回にも、無死二塁からけん制をした種市篤暉の悪送球で一点を失った日本。なんとか反撃に転じたかったが、出力の高い投手陣を矢継ぎ早に送り込むベネズエラの継投リレーを前に成す術なし……。最後は大谷が遊撃飛に倒れて万事休すとなった。
1次ラウンドは4戦全勝。前途洋々だった絶対王者のあっけない幕切れには、世界にも衝撃が広まった。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は「日本、WBCで衝撃の敗退。信じられない！ “スーパースター”の大谷翔平が挫折した…」と銘打った速報記事を展開。「有力な優勝候補と予想された日本だったが、ベスト8で脱落する異変が起きた」とアジアのライバルの早期敗退を、驚くとともに、落胆したように伝えた。
決して劣っていたわけではなかった。むしろ徹底した策を講じたベネズエラは強かった。しかし、日本にとってWBCで1試合最多となる8失点を喫した投手陣の運用を含めて、課題が噴出したのも事実。この敗北をどう受け止めるかは、今後の4年間の進化に繋がっていくはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]