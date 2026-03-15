◇第6回WBC準決勝 日本5―8ベネズエラ（2026年3月14日 マイアミ）

日本の連覇の夢が散った。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が14日（日本時間15日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、日本代表「侍ジャパン」（1次ラウンドC組1位）はベネズエラ（同D組2位）に打ち負け、同大会史上初めてベスト8で敗退した。

奇跡のメキシコ戦サヨナラ勝利、伝説の米国との決勝から3年…侍ジャパンの連覇への道は早すぎる終戦を迎えた。

試合は初回に先発マウンドを託された山本由伸が先頭のアクーニャに先制ソロを被弾。その裏に大谷が“先頭打者弾返し”となるソロで同点に追いついた。山本は2回にも1点を失ったが、攻撃陣が1点を追う3回に佐藤輝明の同点適時二塁打、初回に負傷交代した鈴木誠也の代役として緊急出場した森下が勝ち越しの3ランで3点のリードを奪った。だが、5回に2番手としてマウンドに上がった隅田が2ランを被弾し1点差に詰め寄られると、5―4の6回に3番手・伊藤が痛恨の3ランを被弾し、試合をひっくり返された。5―7と2点を追う8回に種市が1点を失い万事休す。投手陣が3本の本塁打を含む8点を奪われ、WBCで初めて4強を逃した。

乱打戦に敗れた侍ジャパンにファンからは「悔しい！」「残念すぎる」「まだ見たかったな…」「ロスに向けて立て直しできればと思います」「勝負の世界は甘くない。よくやったよ侍！」などの声が上がった。

今後の日本代表は、28年ロサンゼルス五輪出場に向けて27年「プレミア12」でアジア枠1位を目指す激しい予選に臨む。