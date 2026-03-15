全2得点関与で首位撃破に貢献！ 松木玖生に高評価「監督の信頼は正しかった」
サウサンプトンに所属するMF松木玖生のパフォーマンスに高評価が与えられている。
松木は14日に行われたチャンピオンシップ第38節のコヴェントリー戦に先発出場を果たすと、0−0で迎えた48分に鋭いアーリークロスを上げたところのこぼれ球をフリン・ダウンズが押し込んで先制点に関与。さらに、85分にはコーナーキックから追加点を挙げ、90＋2分にPKから失点したものの、坂元達裕も出場した首位コヴェントリー相手に2−1での勝利に大きく貢献を果たした。
リーグ戦4試合連続スタメンに名を連ねた松木は90＋6分までプレー。試合後、採点を発表した地元メディア『SAINTS MARCHING』は今季リーグ戦3得点目を挙げた松木に「7」点をつけた。
寸評では「ホーソーンズ（前節のウェスト・ブロムウィッチ戦）での惨憺たるプレーとは打って変わって、素晴らしいパフォーマンスを見せた。トンダ・エッカート監督は松木を信頼し続けたが、この日本人アタッカーが決勝ゴールを決めたことで、その判断は正しかったことが証明された」と賛辞が送られている。
松木は14日に行われたチャンピオンシップ第38節のコヴェントリー戦に先発出場を果たすと、0−0で迎えた48分に鋭いアーリークロスを上げたところのこぼれ球をフリン・ダウンズが押し込んで先制点に関与。さらに、85分にはコーナーキックから追加点を挙げ、90＋2分にPKから失点したものの、坂元達裕も出場した首位コヴェントリー相手に2−1での勝利に大きく貢献を果たした。
寸評では「ホーソーンズ（前節のウェスト・ブロムウィッチ戦）での惨憺たるプレーとは打って変わって、素晴らしいパフォーマンスを見せた。トンダ・エッカート監督は松木を信頼し続けたが、この日本人アタッカーが決勝ゴールを決めたことで、その判断は正しかったことが証明された」と賛辞が送られている。