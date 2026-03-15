TBSの浦野芽良（かいら）アナウンサー（24）が15日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）にVTR出演。同局の新情報番組「上田晋也のサンデーQ」（4月5日スタート、日曜前11・35）で進行役が決まり、涙する場面があった。

今回は、同番組のリハーサルが行われているスタジオに潜入し、司会のお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也を取材。浦野アナは、くりぃむしちゅーの大ファンで「有田さんが好き」と伝えると、上田は「あ？報告する必要あるか？」とツッコんだ。

ここで番組が用意したお祝いのくす玉を割ると「浦野アナ上田晋也のサンデーQ進行に決定」の文字が。実は進行役抜てきを知らず、この日はサプライズでの発表となった。上田が「俺が危惧してるのは有田ファンなんだよね？うまくやっていける自信がない」とコメントすると、浦野アナは「逆に相性いいです」と笑った。

急きょポスター撮影することになり、衣装に着替えた浦野アナは涙。スタッフが「涙が止まらないじゃないですか」と指摘すると、浦野アナは「実感がわいてきて」とコメントした。