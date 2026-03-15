【ワシントン＝池田慶太】トランプ米政権は、イランの原油輸出拠点で同国経済の「生命線」とされるペルシャ湾北部カーグ島の空爆に初めて踏み切った。

ホルムズ海峡での安全な航行実現につながる可能性がある一方、原油価格が高騰する恐れもあり、米政権にとっては危険な賭けとなる。

島はパイプラインでイラン各地の油田とつながっており、巨大な貯蔵施設や石油輸出ターミナルがある。タンカーに日量６００万バレル超を積み込む能力を持ち、イラン産原油の９割がここを経由して輸出される。１９８０年代のイラン・イラク戦争時はイラク軍の攻撃対象となった。

米軍は今回の攻撃で島の軍事目標のみを破壊した。米政権は無傷の石油施設も破壊すると脅し、イランにホルムズ海峡の支配を手放すか、輸出拠点を失うかの二択を迫る。原油高騰につながるエネルギー施設への攻撃を控えてきた政権にとっては大きな変化だ。

ただ、トランプ大統領が島への攻撃を公表したのは１３日の市場が閉じた後だ。週末を挟んで１６日まで市場は開かれず、パニックが起きにくいタイミングを考慮した可能性もある。

一方、イランは石油施設への攻撃を想定し、対策を練ってきた。タスニム通信は１３日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）やカタール、サウジアラビアの米国関係の１０施設が報復対象になっているとし、施設名を報じた。ファルス通信は１４日の報道で、クウェートとバーレーンを加えた５か国にある石油輸出ターミナルを可能性として挙げた。