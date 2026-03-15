「仮面ライダー」より「Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号」のパッケージ画像初公開！ 3月21日発売予定「FrSA オシリスの天空竜」や「HG VF-25F メサイアバルキリー」なども公開
「Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号」のパッケージ画像を公開した。
今回同社の公式Xアカウント「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、ライダーキックを決める「仮面ライダー新1号」が描かれたデザインとなっている。
また本製品以外にも、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」のプラモデル「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜」や、「マクロスF」のプラモデル「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)」のパッケージ画像も初公開している。
「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜」パッケージ画像
「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)」パッケージ画像
「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)デラックスセット」パッケージ画像
【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) March 15, 2026
2026年3月21日(土)発売予定
Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号
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【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) March 15, 2026
2026年3月21日(土)発売予定
Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜
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【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) March 15, 2026
2026年3月21日(土)発売予定
HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)
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【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) March 15, 2026
2026年3月21日(土)発売予定
HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)デラックスセット
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