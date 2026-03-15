【Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号】 3月21日 発売予定 価格：4,180円 【Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜】 3月21日 発売予定 価格：9,900円 【HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)】 3月21日 発売予定 価格：4,730円

「Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号」のパッケージ画像を公開した。

今回同社の公式Xアカウント「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、ライダーキックを決める「仮面ライダー新1号」が描かれたデザインとなっている。

また本製品以外にも、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」のプラモデル「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜」や、「マクロスF」のプラモデル「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)」のパッケージ画像も初公開している。

「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜」パッケージ画像

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)」パッケージ画像

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)デラックスセット」パッケージ画像

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