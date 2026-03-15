アイドルグループ「CUTIE STREET」が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」でライブパフォーマンスを披露した。

同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力のもとに開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3回目。

色とりどりのペンライトが振られる中、モニターにメンバーそれぞれの紹介VTRが流れると、会場はすでにヒートアップ。ステージにメンバーが登場するとその熱気はさらに増した。増田彩乃（22）の「ぷりきゅん！」のかけ声で、まずは「ぷりきゅきゅ」をパフォーマンス。キュートなダンスの最後はハートを披露した。

梅田みゆ（21）の「アイドルランウエーコレクション、盛り上がっていきましょう！」のかけ声でメンバーはランウエーに移動し、「ひたむきシンデレラ！」を歌唱した。

古澤里紗（25）の「かわいいだけじゃダメですか？」の呼びかけで、代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」に突入。桜庭遥花（20）が「もっともっと盛り上がっていけますか！」とあおると、会場は大歓声で応えた。曲の途中には全速力でランウエーから舞台に戻る全力パフォーマンスも見せた。

ラストは猫ポーズで締め、「この後も皆さん、楽しんでいってください！」と呼びかけ、それぞれがファンとの別れを惜しむかのように手を振った。