【ひらがなクイズ】連想力をフル回転！ 空欄に共通する2文字を当てよう！ 甘い南蛮菓子がヒント
言葉の響きの中に隠れた「共通点」を探して、脳に心地よい刺激を与えてみませんか？
今回は、胸が躍るようなエンターテインメントから、歴史ある甘いお菓子の名前までをセレクトしました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
さー□□
□□み
□□てら
ヒント：空中ブランコや動物の芸などで観客を驚かせる、移動式のイベントは？
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▼解説
さーかす（サーカス）
かすみ（霞）
かすてら（カステラ）
華やかな舞台の「サーカス（さーかす）」、景色を白く覆う「霞（かすみ）」、そして素朴な甘さの「カステラ（かすてら）」。娯楽、自然、食といった全く異なる世界観を持つ言葉たちが、「かす」という共通の響きによってつながりました。答えを導き出した瞬間の、視界がパッと明るくなるような爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、胸が躍るようなエンターテインメントから、歴史ある甘いお菓子の名前までをセレクトしました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
さー□□
□□み
□□てら
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正解：かす正解は「かす」でした。
▼解説
さーかす（サーカス）
かすみ（霞）
かすてら（カステラ）
華やかな舞台の「サーカス（さーかす）」、景色を白く覆う「霞（かすみ）」、そして素朴な甘さの「カステラ（かすてら）」。娯楽、自然、食といった全く異なる世界観を持つ言葉たちが、「かす」という共通の響きによってつながりました。答えを導き出した瞬間の、視界がパッと明るくなるような爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)