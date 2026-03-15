東京を拠点に活動するギターレス4ピースバンド めっちゃ美人が、2025年末に配信したEP『美人ノシカク』の収録曲「まれびと」のMVを公開した。

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めっちゃ美人は、ロック、ジャズ、ファンク、ソウル、フュージョン、歌謡曲などをクロスオーバーさせる、確かな演奏／歌唱力と遊び心のあるバンドだ。今回MVになった「まれびと」は、2025年末に配信したEP『美人ノシカク』の収録曲で、ロックやファンクに口上や祭り囃子を掛け合わせたものとなっている。

キャリア初となるMVは、映像監督／CMプラナーの中田みのりが制作。ダンボールで作られたDIY空間での演奏シーンに、時代を交差させた衣装とヘアメイク、張り子アーティスト にしこはりことのコラボレーションによるストーリーテリングが重なり、異世界アート作品を生み出している。

なおめっちゃ美人は、3月18日に最新シングル「Cider」をリリースする。

・めっちゃ美人 イヌヅカエイジ（Dr）コメント

バンドのMV＝楽器演奏シーンというセオリーにとらわれない映像作品を作りたくて、架空の楽器を自分たちで作らせてもらいました。過去、未来、どの時代にも当てはまらない楽器を演奏してるパラレルワールドの世界、“ネオ江戸感”をDIYで表現しました。今見ている世の中を違う視点で表現している「まれびと」ですが、あまのじゃくな僕らのことを僕ら以上に理解してくれて、ジャケットやアーティスト写真でも最高の作品にしてくれた中田みのりさんに具現化してもらい、想像の斜め上を行く映像になったと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）