◇第6回WBC 準々決勝 日本5―8ベネズエラ（2026年3月14日 フロリダ州マイアミ）

勝利の喜びに沸く、ベネズエラナインを遠目に、動くことができなかった。伊藤大海投手（28）はベンチで目を潤ませ、ぼう然とグラウンドに視線を向けるのみだった。

試合の流れが一転する痛恨の一打を浴びた。5―4の6回から4番手として登板。先頭のトーバーに右前打、次打者・トーレスに左前打を許して無死一、三塁のピンチを招くと、7番・アブレイユに投じた90.9マイル（約146.3キロ）直球は甲高い打球音を残し、右翼席へと一直線にはじけ飛んだ。試合の流れを一変させる逆転の3ランを被弾。リードを許すと、最後まで点差を詰めることはできなかった。

敗戦後、井端監督や9番・捕手でスタメン出場した若月は目を潤ませた。さらに近藤はベンチ前で頭を抱え、歓喜に沸くベネズエラナインを遠目に見つめた。

悔しさの残る敗戦。それでも首脳陣やナインは大歓声を送ってくれた観客に対し、ベンチ前に整列して一礼。その姿に、試合中と同様の大きな拍手が降り注いだ。世界一連覇には届かなかったが、ナインは最後まで侍ジャパンとしての戦い、誇りを貫いた。