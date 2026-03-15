◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)

女子シングルスの準決勝が15日に行われ、張本美和選手が大藤沙月選手を破り、決勝進出を決めました。

世界ランク8位の張本選手は、準々決勝で世界ランク15位の石洵瑶選手(中国)に4-2で勝利。2回戦で第3シードの陳幸同選手(中国)を破り勢いに乗る24歳を下しました。一方、世界ランク13位の大藤選手は初戦で世界ランク2位の王曼碰選手(中国)に圧巻のストレート勝利。準々決勝では世界ランク7位の陳熠選手(中国)を1時間の激闘の末にフルゲームで破るなど、両者ともに中国選手を倒して勝ち上がっていました。

互いに1ゲームずつを取り合う展開。第3ゲームも互いに譲らず、最後はラリーの応酬を制して、張本選手が奪います。すると第4ゲームは張本選手がロングサーブで相手を崩すなど、序盤から優位に進めて11-2の大差で奪取。接戦となった第5ゲームも奪い、4−1(8−11、11−6、11−9、11−2、13−11)で日本人対決を制しました。

張本選手は、「1球1球、自分も相手も変化していく中で集中して対応できた」と振り返り、決勝に向けては「自分らしいプレーができるように、相手はすごい強いので1球1球頑張りたい」と力を込めました。

決勝は同日に開催。準決勝の中国人対決を制した世界ランク5位の蒯曼選手(中国)と対戦します。蒯曼選手は世界1位の孫穎莎選手(中国)に勝利。国際大会では過去1勝3敗となっています。

▽女子シングルス準決勝張本美和 4−1 大藤沙月蒯曼(中国) 4−1 王芸迪(中国)