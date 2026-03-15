侍ャパンは１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に５―８で敗れてベスト４進出ならず。連覇の夢が断たれた。

１点リードの６回からマウンドに上がった４番手・伊藤（日本ハム）が痛恨の一発を浴びた。トーバー、トーレスに連打を浴びていきなり無死一、三塁のピンチを招くと、７番・アブレイユに右翼２階席にまで到達する特大弾を献上。スタンドはベネズエラファンの大歓声に包まれた。

８回には痛いミスが飛び出した。無死二塁から５番手・種市（ロッテ）が二塁へけん制悪送球。二走・トーバーが三塁を回って一気にホームインし、点差は「３」に広がった。

３回には佐藤の同点適時二塁打と森下の３ランで５―２と勝ち越し日本中が歓喜に沸いたが、リリーフ陣がリードを守り切ることができず。最後は９回二死、大谷（ドジャース）が遊飛に倒れてベネズエラに苦杯を喫した。

侍ジャパンは過去５大会で３度の優勝（２００６年、０９年、２３年）、２度のベスト４（１３年、１７年）を記録。２度目の連覇を目標に挑んだ今大会だったが準々決勝で敗退となった。