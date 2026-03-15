◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

日本は準々決勝でベネズエラに敗れて、２大会連覇はならなかった。準々決勝での敗退はＷＢＣでは初めての屈辱だ。

先発した山本は初回、アクーニャに先頭打者弾を打たれて先制を許した。直後の裏の攻撃で大谷が“お返し”の先頭打者弾を打って同点としたが、２回にも適時二塁打を許して４回４安打２失点だった。

さらに、２番手で登板した隅田も２ランを浴びるなど２／３回を１安打２失点。３番手の藤平が後続を斬って抑えたが、６回のマウンドに上がった伊藤も１回３安打３失点と本領発揮することができなかった。

打っては、佐藤の適時二塁打、森下の３ランで一度は逆転したが投手陣が８失点と崩れた。

早い敗退にＳＮＳでは「マジかぁーーー 悔し過ぎる」「井端監督を男にしてほしかった」「そこは種市投手じゃなくて雄星だったのかもなぁー」「これだけ強い打者集めてもダメなのかぁ〜」「これも短期決戦の難しさ」と嘆きの声が挙がっているが、「大谷くんで終わるの、なんかドラマみたいだね」「大谷で始まり大谷で終わり」「大谷で終わったのならもうそれは…」「大谷さんでゲームセットなのは凄く悔しいけど良い試合でした！」と初戦となった６日の台湾戦から「１番」で出場し続けた大谷がラストバッターとなったことをしみじみとした声も挙がった。