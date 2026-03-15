開幕から5試合が終わり、4位につけるユナイテッド。ホーム戦3連勝へ15日滋賀と対戦します。

（記者）「開幕から5試合、3分の1近くが終わり4位につけるユナイテッド。選手たちはチームの現状をどう捉えているのでしょうか」

3試合連続無失点と安定した守備を見せるユナイテッド。開幕から出場しているGKの川上は、今の守備について…。

（GK 川上康平選手）「セーブするシーンがあまりないのが、今のチームの守備の良さを表している、チーム全体が守備の意識を高く持ってることが要因だと思う」

その言葉通り、1試合平均でシュートを打たれた数が7.4と、J2・J3の全40クラブで最も少ない数字に。チーム一丸となり、シュートを打たれない・打たせない守備を体現しています。

しかし前節は、90分間で引き分けの末、PKで敗戦。得点を取り切る課題も見えました。

（杉井颯選手）「僕らの方がチャンスはあったので、もう少しこだわりたい」

（村主博正監督）「得点を取れていればというところもあったので、質の追求。セットプレー含めこじ開けられるように、勝ち点3を積み上げられるようにするのが課題」

11日は、チームとして色々なバリエーションを試しながら、トレーニングに臨んだユナイテッド。村主監督が細かく指示を出す場面も見られました。

次の相手は、初対戦となるレイラック滋賀。JFLからの昇格組ながら、直近2連勝と勢いのある相手です。攻守一体となり、さらに進化した姿をホームで見せられるか。15日午後2時キックオフです。

（村主博正監督）「JFLを突破してきて、しっかりカテゴリーを上げてきた力のあるチームだと思う。圧倒できるくらい強みを出してかないと、簡単な相手じゃない。ホームで上回れるよう、しっかり積み上げていきたい」

鹿児島ユナイテッドFC対レイラック滋賀（6位）は、15日午後2時キックオフ！

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