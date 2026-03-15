女優の平愛梨（41）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫でサッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）に関する想像について語った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「結婚して何年？9年か。これからも仲良く」と伝えられた平。「それ思うんですけど…こっちは思ってても、いいですか？」と笑いをこらえきれずに切り出す場面があった。

「一緒に歳取っていって（長友が）“若い子好きだ！”みたいになっちゃったらどうしようと思って」とぶっちゃけ。「たまにそうやって想像して泣くことあります」と告白して共演者を驚かせた。

「例えばお食事行ってて、滅多にないんですけどたまに遅くなったりする。そういうとき変な想像しちゃうときあって」「遅いときは11時半とか…いつも早く9時とかに帰ってくる。そうなると遅く感じちゃって」と説明。「変な想像したときに『関白宣言』を流して。あれが長友さんが私にメッセージを送ってると思って。聞いて大丈夫って思って」心を落ち着けていると明かした。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「え？泣いてんの？！」と驚き。帰宅時間については「全然早いな」と苦笑いし「え？さだまさしさんの？長友さんじゃないのよ、さださんなのよ！」とツッコんでいた。