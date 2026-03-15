DeNAは15日、4月10日に本拠地広島戦で開催されるイベント試合『Be☆come Mates GAME』第3戦のスペシャルゲストとして、お笑い芸人の「鬼越トマホーク・金ちゃん」「ドンデコルテ・小橋共作」「めぞん・原一刻」の出演が決定したことを発表した。

3人が試合前イベントを盛り上げ、同セレモニアルピッチには、ドンデコルテ・小橋が登場。また、イニング間イベントでも、金ちゃん、小橋が盛り上げる。

試合終了後にはグラウンドイベント「BlueMatesサミット」を開催。26年BlueMatesキャプテンの「INI 松田迅」が、ゲストとベイスターズの魅力を語り尽くす。

▼ドンデコルテ小橋 マッッジで…？？セレモニアルピッチマッッジで…？？うれしすぎる…夢がもう叶ってしまいました！！めちゃくちゃうれしい！！本当にみんなが思ってる何倍も何十倍も嬉しい！！ヤバい！！絶対頑張ります！！当日は120キロのアウトローいっぱいのストレート（右打者）を投げられるように猛練習しておきます！！

▼鬼越トマホーク金ちゃん 大好きなベイスターズのイベントに出させて頂きます！有難いことに吉本チームで参戦します！本番も皆さんと一緒に楽しみながら盛り上げられるように頑張ります！デスターシャ！！

▼めぞん原一刻 今回このような最高のイベントに呼んでいただけました！ありがとうございます！ベイスターズと横浜の街が大好きです！僕現地観戦時勝率8割超えてます！僕現地観戦時サヨナラ勝ちのような劇的な試合展開になります！僕現地観戦時外国人選手がよく活躍してます！きっとこの日も最高なゲームになると思います！一緒に盛り上がって横浜DeNAベイスターズを応援しましょう！