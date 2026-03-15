◇カーリング女子世界選手権（現地14日〜22日、カナダ・カルガリー）

予選リーグが始まったカーリング女子世界選手権。今大会日本代表は、18年平昌オリンピック銅メダル、22年北京オリンピック銀メダルのロコ・ソラーレ（藤澤五月選手、吉田知那美選手、鈴木夕湖選手、吉田夕梨花選手、小穴桃里選手）が出場。予選リーグは13チームが総当たりで対戦し、上位6チームが通過します。

予選リーグ初戦の相手はスイス。世界チームランキングではロコ・ソラーレが9位、スイスは6位と上位の相手。スイスは先月のミラノ・コルティナオリンピック銀メダルのチームではありません。

日本は第2エンドで先制点を奪うと第3エンド、第5エンドにはスチールに成功し3−0とリード。第7エンドにはこの試合初の複数得点を奪い、さらにリードを広げ6−3で初戦を勝利しました。日本は翌15日には韓国、ノルウェーとの2試合を行います。



【現地14日予選リーグ結果】

＜午後2時＞

中国 7−6 スコットランド

カナダ 7−5 スウェーデン

トルコ 8−7 ノルウェー

日本 6−3 スイス

＜午後7時＞韓国 14−5 イタリアスイス 6−5 中国デンマーク 11−7 オーストラリアカナダ 11−3 アメリカ