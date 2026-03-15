開催：2026.3.15

会場：ローンデポ・パーク

結果：[日本] 5 - 8 [ベネズエラ]

WBCの試合が15日に行われ、ローンデポ・パークで日本とベネズエラが対戦した。

日本の先発投手は山本 由伸、対するベネズエラの先発投手はＲ・スアレスで試合は開始した。

1回表、1番 Ｒ・アクーニャＪｒ． 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでベネズエラ得点 JPN 0-1 VEN

1回裏、1番 大谷 翔平 4球目を打ってセンターへのホームランで日本得点 JPN 1-1 VEN

2回表、6番 Ｇ・トーレス 5球目を打ってレフトオーバーのタイムリーツーベースヒットでベネズエラ得点 JPN 1-2 VEN

3回裏、2番 佐藤 輝明 6球目を打ってライト線へのタイムリーツーベースヒットで日本得点 JPN 2-2 VEN、3番 森下 翔太 5球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランで日本得点 JPN 5-2 VEN

5回表、2番 Ｍ・ガルシア 8球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでベネズエラ得点 JPN 5-4 VEN

6回表、7番 Ｗ・アブレイユ 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでベネズエラ得点 JPN 5-7 VEN

8回表、ピッチャーがけん制悪送球でベネズエラ得点 JPN 5-8 VEN

試合は5対8でベネズエラの勝利となった。

この試合の勝ち投手はベネズエラのＥ・デヘススで、ここまで1勝0敗0S。負け投手は日本の伊藤 大海で、ここまで0勝1敗0S。ベネズエラのＤ・パレンシアにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-15 13:20:10 更新