EXILE、最新ドームツアーより卒業シーズンの定番曲「道」のライブ映像公開

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2025年に開催されたEXILE約3年ぶりとなる8度目の全国ドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』より、2007年のリリースから長きに渡って愛されている「道」のライブ映像がYouTubeにフルサイズで公開となった。

■「道」は別れや旅立ちの時など、たくさんの方々の人生の節目で歌い継がれてきた卒業シーズンの定番曲

別れや旅立ちの時など、これまでたくさんの方々の人生の節目で歌い継がれてきた「道」。幻想的な雰囲気に包まれる中、観客全員での大合唱により会場がひとつとなった感動的な瞬間は必見だ。

そして2025年に開催した『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』の熱狂をさらに進化させたPERFECT YEAR版スペシャルライブ『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” PERFECT YEAR Special』が4月21日、22日に東京ドームにて開催される。

■ライブ情報

『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” PERFECT YEAR Special』

04/21(火)東京・東京ドーム

04/22(水) 東京・東京ドーム

■関連リンク

EXILE OFFICIAL SITE

https://exile.jp/

■【動画】「道」（EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”）

■【画像】『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』キービジュアル