ＷＢＣ日本代表「侍ジャパンは現地１４日（日本時間１５日）、ベネズエラとの準々決勝（米マイアミ＝ローンデポ・パーク）に臨んだ。沢村賞右腕の異変に、野球ファンから心配の声が上がった。

５―４と１点リードで迎えた６回。井端監督は４番手で伊藤大海投手（２８＝日本ハム）を送り出した。昨季まで２年連続でパ・リーグの最多勝を獲得した右腕。指揮官はリードを守るべく満を持して起用したが、本来の投球とはいかなかった。

先頭・トーバー（ロッキーズ）に右前打を許すと、続くトーレス（タイガース）に左前打とエンドランを決められて無死一、三塁。ピンチを背負うと、７番・アブレイユ（レッドソックス）に高めの１４６キロ真っすぐを右翼席上段まで運ばれた。相手を勢いづかせる痛恨の逆転３ラン。逃げ切りを図った中盤によもやの被弾となった。

１次ラウンドでも状態がかんばしくなかった伊藤。この日も最速１４８キロで、ネットなどでは野球ファンを中心に「ここまで球速が出ない伊藤大海なんか見たことない」「明らかに本調子じゃない」と、真っすぐの出力不足を懸念する声があふれた。沢村賞投手の真の実力を知っているだけに、痛打を浴びる右腕の投球に異変を感じたようだ。

伊藤は後続を抑え、１回３失点で降板。悔しさをこらえ、後をつなぐ救援陣にマウンドを託した。