北乃きい、誕生日を報告しファン衝撃「15歳の間違いじゃないの」まるでJKなミニスカがかわいい
女優の北乃きいが15日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】足元まで若っ！ 35歳になった北乃きいのミニスカコーデ（5枚）
北乃は「本日、35歳になりました。10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う。今から40代が楽しみだ」とつづり誕生日を報告。合わせて、夜の街を歩く自身の姿をとらえた写真を複数枚公開した。
公開された写真で北乃は、黒いダウンジャケットにグレーのパーカーとミニスカート、黒のハイソックスにこれまた黒の厚底シューズを合わせた若々しいスタイルを披露。手元には花束と紙袋が。
この投稿にファンからは、たくさんの祝福の声と共に「ホンマに同年代とは思えない！」「35歳？ 15歳の間違いじゃないの」「ずっと18歳ぐらいのイメージ 変わらない」「見た目20代」などと反響が集まっている。
■北乃きい（きたの きい）
1991年3月15日生まれ。神奈川県出身。2005年にファッション雑誌『Hana*chu→』の新モデルとして誌面に登場すると、同年には「ミスマガジン2005」でグランプリを受賞。2007年には映画『幸福な食卓』で初主演を務め、2010年にはシングル『サクラサク』でCDデビューを果たす。近年は、連続ドラマ『おじさんが私の恋を応援しています（脳内）』（TOKYO MX）や映画『おしょりん』で主演を務めた。
引用：「北乃きい」Instagram（@kie.kitano.official）
【写真】足元まで若っ！ 35歳になった北乃きいのミニスカコーデ（5枚）
北乃は「本日、35歳になりました。10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う。今から40代が楽しみだ」とつづり誕生日を報告。合わせて、夜の街を歩く自身の姿をとらえた写真を複数枚公開した。
公開された写真で北乃は、黒いダウンジャケットにグレーのパーカーとミニスカート、黒のハイソックスにこれまた黒の厚底シューズを合わせた若々しいスタイルを披露。手元には花束と紙袋が。
■北乃きい（きたの きい）
1991年3月15日生まれ。神奈川県出身。2005年にファッション雑誌『Hana*chu→』の新モデルとして誌面に登場すると、同年には「ミスマガジン2005」でグランプリを受賞。2007年には映画『幸福な食卓』で初主演を務め、2010年にはシングル『サクラサク』でCDデビューを果たす。近年は、連続ドラマ『おじさんが私の恋を応援しています（脳内）』（TOKYO MX）や映画『おしょりん』で主演を務めた。
引用：「北乃きい」Instagram（@kie.kitano.official）