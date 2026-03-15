生田絵梨花が、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマ「今も、ありがとう」を収録したシングルを2026年5月6日に発売することを発表した。あわせて、アニメ描き下ろしジャケットビジュアルも公開された。

「今も、ありがとう」は、生田絵梨花にとって初となるTVアニメ担当楽曲。作品の余韻を優しく包み込む、普段恥ずかしくて言えないような母や家族への感謝の言葉が詰まった温かな楽曲に仕上がっているという。

© 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６

公開されたジャケットビジュアルは、アニメの世界観を象徴する印象的なデザインとなっている。なお、本作はデジパック仕様の期間生産限定盤として発売される。

カップリングには、切ない夏の恋を描いたトップクリエイターによる書き下ろし新曲を収録しているとのこと。さらに映像特典として、「今も、ありがとう」MVとMVのメイキングムービーも収録。

なお、生田絵梨花は2026年4月22日に自身初となるフルアルバム『I.K.』」〜I Know Tomorrow〜をリリースも決定しており、本楽曲も同アルバムに収録される。

◾️「今も、ありがとう」

2026年5月6日（水）リリース

予約：https://IkutaErika.lnk.to/ImamoArigatou © 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ 仕様：期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）

※アニメ描き下ろしジャケット／デジパック仕様

※2026年8月5日までの期間生産 ▼収録曲

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』エンディングテーマ「今も、ありがとう」

「夏恋風」ほか ▼収録映像

・「今も、ありがとう」Music Video

・「今も、ありがとう」Music Videoメイキングムービー

◾️タイアップ／TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』 © 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ 放送枠：読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く

4月4日（土）より2クール連続放送開始 ！

TOKYO MX 4月6日（月）より毎週月曜よる9時25分放送開始 原作：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）

原作イラスト：椎名優 漫画：波野涼

監督：岩崎良明 シリーズ構成：國澤真理子 キャラクターデザイン：簑輪愛子

色彩設計：近藤牧穂 美術設定：田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛 美術監督：田村せいき

撮影監督：小池真由子 編集：増永純一 音響監督：渡辺淳 音響効果：倉橋裕宗

音楽：未知瑠 アニメーションプロデューサー：吉信慶太

アニメーション制作：WIT STUDIO

著作権表記：© 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ 番組公式サイト 公式HP： https://booklove-anime.jp/

公式X ： https://x.com/anime_booklove

◾️アルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』

2026年4月22日（水）リリース

予約：https://erikaikuta.lnk.to/I.K.T_1stAL 初回生産限定盤A 初回生産限定盤B 通常盤 ○初回生産限定盤A

仕様：CD+BD+アクスタA+Lyric＆Photo Book＋トレカA＋ポストカードA

価格：12,000円（税込）

品番：SRCL-13630〜32 ○初回生産限定盤B

仕様：CD+BD+アクスタB+Lyric＆Photo Book＋トレカB＋ポストカードB

価格：12,000円（税込）

品番：SRCL-13633〜35 ○通常盤（初回仕様）

仕様：CD+スマホサイズステッカー（全3種のうちランダム1種封入）

価格：3,300円（税込）

品番：SRCL-13636 ▼早期予約特典

対象期間中、Sony Music Shop にて4月22日(水)発売 生田絵梨花1stアルバム 『I.K.T』 を抽選権利付き専用カートにてご予約いただくと、以下Ａ賞もしくはＢ賞いずれかにご応募いただけます。 A賞：Iku Phone 抽選で20名様

B賞：サイン入りオリジナルボード50名様(宛名あり)

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580421 ・Sony Music Shop限定早期予約抽選特典付きCD予約

https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013630&cd=ikt_0422 ▼CDショップチェーン別先着特典

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580422