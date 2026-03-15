©LAPONE ENTERTAINMENT

INIのメンバープロデュース企画「INI STUDIO 」にて、郄塚大夢のオリジナル楽曲としてHIROMU (INI)「またどこかで」が3月17日(火) にデジタルリリースされることが決定した。

本楽曲はマルシィ・吉田右京が作詞作曲を手掛けた提供曲。マルシィは過去にINIの冠ラジオ番組『From INI』や、2025年3月に開催したINI冠番組発イベント『INITIME MUSIC LIVE』にも出演。郄塚と吉田右京はイベントでの共演をきっかけに親交を深め、プライベートでも交流があり、今回の楽曲制作および楽曲提供に至ったとのことだ。

▲マルシィ

アレンジは今回2人の希望でトオミヨウに依頼。ストリングスが美しい旋律を奏で、生楽器のふくよかさがメロディの良さを最大限に引き出している極上の楽曲に仕上がった。

なお、本楽曲はミュージックビデオの公開も近日予定されている。

またデジタルリリースを記念して、3月17日にはINI公式StationheadにてListening Partyが開催。さらに3月18日21:00頃からはINI郄塚とマルシィ右京によるコラボインスタライブ配信を実施予定だ。

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■郄塚大夢 (INI)コメント

この曲は、以前番組でマルシィの楽曲を歌わせていただいたことがきっかけで、制作に至りました。右京とは普段から交流も深く、こうして楽曲を提供してくれたことはもちろん、レコーディングでも歌の魅力がより自然に伝わるように丁寧にディレクションしてくれて、とても心強かったです。

時間が経っても消えることのない想いや、ふとした瞬間に思い出してしまう記憶の余韻を感じられるような、切なくもどこか温かい恋心を描いたラブソング。

それぞれの想いに重ねながら、この曲の世界観を楽しんでもらえたら嬉しいです。

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■吉田右京 (マルシィ)コメント

マルシィの吉田右京です。

「またどこかで」という楽曲を書かせて頂きました。

今回、初めての楽曲提供を大夢にさせて貰えてすごく嬉しいです。

曲を作るにあたって色々と話し合いながら、声の良さが最大限活かされて感情的な楽曲になるようにと、書かせて頂きました。

僕自身にとっても大切な曲になりました。

大夢の声と楽曲に注目して頂けると嬉しいです。

是非、聴いてみてください！

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■HIROMU (INI)「またどこかで」

2026.3.17(Tue) 0:00 Digital Release ©LAPONE ENTERTAINMENT

■＜INI STUDIO Release After Party＞

20026.3.17(Tue) 21:00〜21:30

INI Official Stationheadはこちら

https://share.stationhead.com/BF3TuURuio9