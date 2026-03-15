◇第6回WBC準決勝 ベネズエラ―日本（2026年3月14日 マイアミ）

ベネズエラの強力打線が侍ジャパンに打ち勝ち、2009年の第2回大会以来4大会ぶり、過去最高タイの4強進出を決めた。プロが参戦した日本代表との国際試合では、5試合目で初勝利となった。また、ベネズエラは五輪予選を兼ねる今大会で準決勝に進出したため、28年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得した。五輪の出場権を獲得するのは初めて。

1点差の6回無死一、三塁から7番アブレイユが右翼へ特大の逆転3ラン。この試合3本目の本塁打にベンチはお祭り騒ぎとなった。

試合後、米FOXのインタビューに応じたアブレイユは「あれは最もエキサイティングな瞬間だった。私はただ犠牲フライで試合を同点にすることだけを望んでいた」と犠飛を狙った打席で最高の結果を得られたと喜んだ。

投手陣は2番手以降は侍ジャパン打線を無得点に封じ、反撃をしのいだ。試合後、ナインはベンチ内でウオーターシャワーで祝福。スタンドのベネズエラファンの中には涙を流す姿もあった。

ベネズエラは準決勝でイタリアと対戦する。