なでしこJのフィリピン戦先発「キーパー平尾知佳で来たか」W杯出場がかかる一戦にファン期待「林は意外だけど嬉しいぞ！」「準決、決勝に備えてるのかな」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月15日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、フィリピン女子代表と対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
12 平尾知佳(GK)
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
８ 清家貴子
11 田中美南
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
18 林穂之香
21 守屋都弥
このラインナップに、SNS上では「今日も応援します」「がんばれ長谷川!!」「キーパー平尾知佳で来たか」「林さんスッタメーーーン」「林は意外だけど嬉しいぞ！」「浜野まいか選手はベンチスタート 後半に期待」「古賀が成長して熊谷が控えに回るなでしこジャパン」「先ずはW杯出場権を確実に取ることが大事」「準決、決勝に備えてるのかな」といった声があがった。
フィリピン戦に勝利すれば、来年の女子ワールドカップの出場権が得られる。注目の一戦は日本時間で14時にキックオフ予定だ。なお、サブメンバーは以下のとおり。
１ 山下杏也加(GK)
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
16 山本柚月
17 浜野まいか
19 谷川萌々子
20 松窪真心
23 大熊 茜(GK)
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
12 平尾知佳(GK)
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
８ 清家貴子
11 田中美南
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
18 林穂之香
21 守屋都弥
このラインナップに、SNS上では「今日も応援します」「がんばれ長谷川!!」「キーパー平尾知佳で来たか」「林さんスッタメーーーン」「林は意外だけど嬉しいぞ！」「浜野まいか選手はベンチスタート 後半に期待」「古賀が成長して熊谷が控えに回るなでしこジャパン」「先ずはW杯出場権を確実に取ることが大事」「準決、決勝に備えてるのかな」といった声があがった。
１ 山下杏也加(GK)
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
16 山本柚月
17 浜野まいか
19 谷川萌々子
20 松窪真心
23 大熊 茜(GK)
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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