侍ジャパン、無念の終戦　連覇の夢が準々決勝で散る　伊藤大海が6回に逆転3ラン被弾【WBC】

大谷は先頭打者弾を放ったが、侍ジャパンは準々決勝で敗れた(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、準々決勝でベネズエラと対戦し、5−8で敗れた。2度目の連覇を目指して戦った今大会だったが、準々決勝で悔しい敗退となった。

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先発の山本由伸は4回2失点で降板。その後、5回から継投となったが、ベネズエラの強力打線が立ちふさがった。

山本は初回にアクーニャJr.に先頭打者弾を許したが、大谷が直後に右越え同点ソロで1−1。2回に勝ち越しを許したが、打線が3回に佐藤輝明の同点適時打で2−2。その後、負傷退場となった鈴木誠也の代わりに出場した森下翔太が一死二、三塁から左越えの3ランで5−2と勝ち越しに成功した。