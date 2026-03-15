侍ジャパン、無念の終戦 連覇の夢が準々決勝で散る 伊藤大海が6回に逆転3ラン被弾【WBC】
大谷は先頭打者弾を放ったが、侍ジャパンは準々決勝で敗れた(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、準々決勝でベネズエラと対戦し、5−8で敗れた。2度目の連覇を目指して戦った今大会だったが、準々決勝で悔しい敗退となった。
【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した
先発の山本由伸は4回2失点で降板。その後、5回から継投となったが、ベネズエラの強力打線が立ちふさがった。
山本は初回にアクーニャJr.に先頭打者弾を許したが、大谷が直後に右越え同点ソロで1−1。2回に勝ち越しを許したが、打線が3回に佐藤輝明の同点適時打で2−2。その後、負傷退場となった鈴木誠也の代わりに出場した森下翔太が一死二、三塁から左越えの3ランで5−2と勝ち越しに成功した。
しかし、ベネズエラの強力打線が侍投手陣に襲いかかる。5回に2番手の隅田知一郎がガルシアに2ランを浴びると、5−4で迎えた6回には伊藤大海がアブレイユに痛恨の逆転3ランを浴びて5−7となった。
7回は種市篤暉が三者凡退に抑えたが、8回は無死二塁で打席にトーレスを迎えた場面で、二塁へ牽制悪送球でもう1点追加されてしまった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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