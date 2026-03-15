元日向坂46の東村芽依（27）が15日、都内で「東村芽依 2026．4−2027．3カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを行い、取材に臨んだ。

16年にけやき坂46（読み：ひらがなけやき＝現日向坂46）の一期生としてデビュー。昨年1月のグループ卒業後、初のカレンダー発売となった。「今の私を撮ってもらいました。グループ卒業してからソロでカレンダーを出すのは初めてで、すごくうれしいですし、いろんな衣装と髪形で撮ってもらいました」。見てほしい人には「佐々木久美さんと潮紗理菜さんとよく旅行に行くので、プレゼントしたいです」と同期の元メンバーの名前を挙げた。

お気に入りはベレー帽をかぶっているカット。また、これまであまり着たことがなかった真っ赤な衣装にチャレンジしたカットも収められた。「赤は新鮮。髪もストレートで、赤いリップを塗ってもらって、大人っぽいかなと思います」と新たな顔を見せた。

卒業から1年がたった。「アイドル時代にできなかったことをして日常を過ごしてみました」と、最近ランニングとホットヨガを始めたという。「ランニングかウオーキングかみたいなゆるいのをやっていて、マラソンをやりたいなと思ってます。ホノルルマラソンとか、そういうのに挑戦してみたいなと友達と話してます」と、マラソン挑戦を目標に掲げた。