WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝が日本時間15日に2試合行われ、4強がそろいました。

20チームが4つのプールに分かれて、総当たり戦の1次ラウンドを行い、各プール上位2チームが進出。日本はプールCを4連勝の首位突破でした。

日本はプールD2位通過のベネズエラと対戦。初回に山本由伸投手がロナルド・アクーニャJr.選手に先制ホームランを浴びますが、直後に大谷翔平選手が先頭打者ホームランですぐさま反撃。その後、1点を追う3回には佐藤輝明選手のタイムリーや森下翔太選手の勝ち越し3ランで5−2とリードします。しかし、5回には隅田知一郎投手がマイケル・ガルシア選手に2ランを献上。6回には伊藤大海投手がウィルヤー・アブレイユ選手に3ランを浴びるなど、強力打線の前に5−8で敗れました。過去3度の優勝を誇る日本は、5大会すべてでベスト4以上の成績でしたが、初めて準決勝進出を逃しています。

一方、アメリカを下すなど1次ラウンドを全勝で勝ち上がっていたイタリアは、プールA2位のプエルトリコに勝利。相手の四球から好機を広げ、初回、4回といずれも4得点のビッグイニングをつくります。終盤は追い上げられましたが、8−6で逃げ切りました。8番捕手のJ.J.ドラツィオ選手は犠牲フライとタイムリーで3打点の活躍。イタリアは快進撃で初の4強入りです。

前日はドミニカ共和国が韓国に10得点で7回コールドの圧勝。アメリカはカナダとの接戦を制して、勝ち上がりました。これで準決勝に進む4チームが決まっています。

準決勝は2試合ともローンデポ・パークで開催。日本時間16日の午前9時からドミニカ共和国とアメリカが激突し、17日の午前9時からイタリアとベネズエラが戦います。

【日程結果】※日本時間

▽準々決勝

ドミニカ共和国 10×−0 韓国

アメリカ 5−3 カナダ

イタリア 8−6 プエルトリコ

ベネズエラ 8−5 日本

▽準決勝

3月16日 ドミニカ共和国×アメリカ

3月17日 イタリア×ベネズエラ

▽決勝3月18日