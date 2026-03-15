村重杏奈（27）ハリー杉山（41）が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」のMCを務めた。

同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力の元に開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3回目。

「共創とつながり」をテーマにしたオープニングステージではFRUITS ZIPPER真中まな（26）、AKB48千葉恵里（22）らのアナウンスで、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」など推しの曲をメドレーで披露。これに合わせたコール＆レスポンスでの幕開けととなった。

続くコンセプトステージでは、X投票連動企画「IRC衣装テーマ募集」で募ったファッションをAKB48小栗有以（24）、FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌（27）、CANDY TUNE村川緋杏（26）ら総勢15人が身にまとい、ランウエーを披露した。

2人はその後のオープニングトークで登場。右肩を大胆に露出させた白いドレス姿の村重が「芸能界の太陽、村重です！」とすると、会場は大歓声で迎えた。ランウエーの感想を「ギャップが！」とし、「普段とは違う皆さんが見られました」と語った。

ハリーは「皆さんも輝いていますね！」と会場に呼びかけ、X連動企画となったランウエーを「ファンみんなの応援がかたちになったもの。会場のみんなと一生に作りあげたものですね」とした。

「今日は最高のステージをみんなで作っていきましょう」と続け、「盛り上がっていく準備はできていますか！」と会場をあおった。村重は「今日も推しを拝むぞ！」と続いた。