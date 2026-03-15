9回2死で第5打席を迎えるも遊飛に倒れて“終戦”

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦に敗れ、大会連覇の夢は散った。大谷翔平投手は初回に先頭打者弾を放つも、最後の打者となり戦いは終わった。

「1番・指名打者」で先発出場し、スアレスのスライダーを飛距離427フィート（約130.2メートル）、打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、角度24度で右翼席に叩き込んだ。先発の山本由伸が初回に先頭打者弾を浴び、わずか2球で失点した嫌な流れをいきなり吹き飛ばす一振りだった。これで前回大会で放った1本と合わせてWBC通算4号となり、日本人最多タイとなった。

3回1死二塁の第2打席は申告敬遠で歩かされ、球場はブーイングと歓声に包まれる異様な雰囲気となった。4回の第3打席は空振り三振、7回の第4打席は見逃し三振。2点を追う9回2死からは遊飛に倒れた。

東京ドームで行われた1次ラウンドは4連勝で1位突破。勢いよくマイアミに乗り込んできたはずだったが、早すぎる終戦となった。8強止まりは第6回大会にして初の屈辱。大谷は試合後、道具を持ってすぐにベンチ裏へと姿を消した。（Full-Count編集部）