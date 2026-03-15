『キム秘書』女優、「涙が止まらない」と母の事故を報告　義兄はハ・ジョンウ

女優のファン・ボラが、母親の突然の事故を報告した。

3月12日、ファン・ボラは自身のSNSを通じて、「今日、母が駐車場でウイン（息子）を捕まえようとして転倒し、そのまま倒れてしまった」と痛ましいニュースを伝えた。

【写真】セックスレスを告白したファン・ボラ（42）

続けて、「そんな状況でも、母は“ウインを捕まえて”と言っていたそうだ。意識がない中でも“うちの孫をお願いします”と言っていたという話を聞いて、涙が止まらない。今日助けてくださった方々に心から感謝いたします」と付け加えた。

あわせて公開された写真には、ファン・ボラの母親の姿が収められていた。顎の下に大きく残った青あざや傷、腫れ上がった唇など、事故当時の衝撃を物語る痛々しい様子が目を引いた。

（写真提供＝OSEN）ファン・ボラ

ファン・ボラは「この程度で済んで本当によかった。主（神様）が見守ってくださったおかげ」と綴り、母親の状態が最悪の事態を免れたことに安堵する気持ちを伝えている。

ファン・ボラは、ベテラン俳優キム・ヨンゴンの息子であり、俳優ハ・ジョンウの弟でもあるキム・ヨンフン氏と2022年に結婚。現在、一人息子のウインくんを育てている。

◇ファン・ボラ プロフィール

1983年10月2日生まれ。釜山出身。2003年にSBSの10期公開採用タレントとしてデビュー。ドラマ『マイガール』（05）、『ラブレイン』（12）、『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜』（17）、『キム秘書はいったい、なぜ？』（18）、『ハイエナ-弁護士たちの生存ゲーム』（20）などに出演。プライベートでは10年交際した俳優キム・ヨンゴンの息子でハ・ジョンウの弟キム・ヨンフンと2022年11月6日に結婚し、翌年11月に人工授精による妊娠を発表。2024年5月23日に男児を出産した。