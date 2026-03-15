◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）は、準々決勝のベネズエラ戦に「３番・中堅」でスタメン出場したが、初回に二盗を試みた際に右膝を痛めて途中交代した。侍ジャパンは逆転負けを喫し、準々決勝敗退が決まった。

初回にベネズエラはアクーニャ（ブレーブス）、日本は大谷（ドジャース）がそろって先頭打者本塁打。１―１の同点の初回１死走者なしで１打席目に立った誠也は四球を選んで出塁した。２死一塁で岡本（ブルージェイズ）の打席で二盗を試みて二塁にヘッドスライディングしたがタッチアウト。苦悶（くもん）の表情を見せて立ち上がれず、トレーナーらに支えられるようにしてベンチ裏に下がり、直後の２回表の守備から森下（阪神）に途中交代した。

誠也は２３年の前回大会でも侍ジャパンのメンバーに入りながら、大会直前に脇腹を痛めて出場辞退。今大会にかける思いは人一倍で、１次ラウンドでは２戦目の７日・韓国戦（東京ドーム）で２打席連続本塁打を放つなど、打率３割３分３厘、２本塁打、５打点と好調を維持していた。慣れない中堅の守備にもついて、チームを引っ張っていた。

１９年プレミア１２、２１年東京五輪では中心打者として優勝に貢献したが、ＷＢＣでは１７年に準決勝敗退、２３年は出場辞退、２６年は故障で途中交代で敗退と無念の結果が続いている。