◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）は、準々決勝のベネズエラ戦に先発したが、アクーニャ（ブレーブス）に先頭打者本塁打を浴びるなど、４回４安打２失点で流れを完全に呼び込むことはできなかった。侍ジャパンは逆転負けを喫して、準々決勝敗退が決まった。第６回大会にして準決勝に進めなかったのは初めてだ。

山本は初回先頭のアクーニャに、２球目を右中間に運ばれて先制点を献上。すぐに大谷（ドジャース）が同点の先頭弾で試合を振り出しに戻したが、２回にも先頭のトーバー（ロッキーズ）、トーレス（タイガース）に２者連続二塁打を浴びて勝ち越しを許した。３回は先頭のガルシア（ロイヤルズ）に二塁打を許すも無失点。３回裏に４点を奪って逆転し、４回はこの試合初めての３者凡退で抑えた。

４回６９球を投げ、４安打２失点。エースとして最低限の内容ではあったが、完全に流れを呼び込むことはできなかった。

山本は、東京ドームで行われた１次ラウンド初戦の台湾戦に先発。初回は３者凡退の好発進を切り、２回も３人で抑えた。１３点リードとなった３回は、味方の失策と２四球で２死満塁となって球数が「５３」になったこともあって降板。２番手・藤平（楽天）が後続を抑えた。山本は３回途中無安打無失点２奪三振、５３球で最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマークし、チームを勝利に導いた。

山本はオリックスで２１〜２３年にリーグ３連覇。３年連続で沢村賞、ＭＶＰに輝いた。ドジャース移籍後も２４、２５年と２年連続でワールドシリーズを制覇。２５年ワールドシリーズではシリーズＭＶＰに輝いた。侍ジャパンでも１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで優勝に貢献。「優勝請負人」ではあったが、ＷＢＣ２度目の制覇とはならなかった。