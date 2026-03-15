◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ２連覇を狙っていた侍ジャパンが、準々決勝のベネズエラ戦で敗れた。第６回大会にして準決勝に進めなかったのは初の屈辱となった。ドジャース・大谷翔平投手（３１）はチームの先頭に立って２大会連続の頂点を目指したが、最後の打者となり、夢には届かなかった。

大谷の夢が散った。今大会は投手として登板しないことをドジャースと話し合って決定。打者専念となったが、それでも日の丸を背負って侍ジャパン入りするほど、２連覇への思いは強かった。１月には「日本代表として優勝するに越したことはないので、そこを目指してまた頑張りたいと思っています」と口にしていた。１次ラウンドでは６日の初戦・台湾戦（東京ドーム）で先制の満塁本塁打を放つなどチームを勢いに乗せ、Ｃ組の１位通過に大きく貢献していた。

この試合でも１回表にアクーニャ（ブレーブス）が先頭打者本塁打を放つと、大谷も負けじと１回裏に先頭弾返し。１―２と１点ビハインドの３回１死二塁の２打席目には、３回という試合序盤でありながら異例の申告敬遠で出塁した。佐藤（阪神）の適時二塁打、森下（阪神）の３ランで一度は逆転したが、４回１死一、二塁のチャンスでは空振り三振も喫した。

これまで、ワールドシリーズを制し、直後のＷＢＣで優勝したのは、１２年にジャイアンツ、１３年ドミニカ共和国のＳ・カシーヤ投手の１人だけだった。ドジャースで同僚の山本とともに、偉業に挑んだが、史上最高レベルともされるＷＢＣで頂点に立つことはできなかった。

大谷は今後、ドジャースでワールドシリーズ３連覇を狙う。さらに、日本代表としてはメジャー勢の出場が認められる可能性が高いと言われる２０２８年ロサンゼルス五輪がターゲットになりそうだ。大谷は２月に、オリンピックについて「野球にとっては素晴らしいことじゃないかなと思いますし、選手が出たいのであればそれは素晴らしいことだと思うので、どういう選手が出るか分からないけど、枠組みとしてそういうのがあるというのは素晴らしいことだなと思います」と話していた。慣れ親しんだロサンゼルスでの開催とあって出場に意欲を示しており、次の大舞台でリベンジが期待される。