◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンが乱打戦で逆転負けを喫し、準々決勝で敗退。４強入りを逃すのはプロ参加の１９９９年以降、ＷＢＣを含めた主要３大大会で日本史上初となった。３点差を逆転されて敗れるのは、日本にとって主要３大大会で４度目の最大得点差だった。

序盤から打ち合いとなった一戦で、先発・山本はアクーニャに初回先頭打者本塁打を献上。日本も大谷が初回先頭打者弾ですぐさま試合を振り出しに戻したが、鈴木が一塁走者で盗塁を試みた際にアクシデントが発生し、右膝違和感で負傷交代となった。

２回はトーレスに左翼フェンス直撃の適時二塁打を浴び、再び１点を追う展開に。それでも１―２の３回に１死一、二塁から佐藤が右翼線への同点二塁打をマークすると、なお１死二、三塁で森下が左翼席へ勝ち越し３ランを放った。山本も４回は２者連続三振を奪うなど、４回４安打２失点で降板した。

だが５―２の５回に２番手・隅田がガルシアに２ランを被弾。６回は４番手・伊藤がアブレイユに逆転３ランを許した。８回は５番手・種市のけん制悪送球も絡み、さらに１点を献上。その後、日本の再逆転はならなかった。

第１回からのＷＢＣでの日本の結果は以下の通り。

第１回（０６年）優勝

第２回（０９年）優勝

第３回（１３年）ベスト４

第４回（１７年）ベスト４

第５回（２３年）優勝

第６回（２６年）ベスト８