◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

日本は準々決勝でベネズエラに敗れて、２大会連覇はならなかった。準々決勝での敗退はＷＢＣでは６大会目で初めての屈辱。先発の山本ら投手陣がベネズエラの強力打線の一発攻勢に沈んだ。日本も大谷、森下の本塁打などで食い下がったが、現地時間で日付をまたいだ熱戦で侍ジャパンは勝利まで一歩及ばなかった。

敗戦の瞬間、井端弘和監督はしばらくその場で動けなかった。先発の山本由伸投手らも、ぼう然。無安打のまま敗退となった近藤健介は頭を抱えてグラウンドを見つめた。

準々決勝は波乱の幕開けとなった。山本が初回、先頭のアクーニャに２号ソロを被弾。１点を先制された。

その直後の攻撃で、同じく先頭の大谷がやり返した。Ｒ・スアレスが投げた４球目のスライダーを中堅右に運ぶ３号同点弾。すぐさま追いついた。１死後、鈴木が四球で出塁。２死後、二塁盗塁（結果は盗塁死）を試みてヘッドスライディングした際に右膝を強打。２回の守備から森下が中堅に入った。

２回、山本は先頭のトーバーに中越え二塁打。続くトーレスには中堅左のフェンス直撃の適時二塁打を打たれて勝ち越された。

１点を追う日本は３回、源田の四球や大谷の申告敬遠などで１死一、二塁。ここで佐藤が右翼へ適時二塁打を放って同点に追いついた。なおも１死二、三塁で途中出場の森下が左翼へ１号３ランを放ち、勝ち越した。日本はベネズエラ先発左腕のＲ・スアレスから３回途中で５点を奪ってＫＯした。

日本は先発の山本が４回４安打２失点で交代。５回から２番手の隅田が登板した。先頭のチョウリオに四球から１死後、ガルシアに１号２ランを打たれて、１点差に迫られた。

日本は６回、４番手の伊藤が登板。トーバーに右前打、トーレスに左前打で無死一、三塁のピンチを招く。ここでアブレイユに右翼席へ１号３ランを浴びて、逆転を許した。

７回から登板した５番手の種市は８回、先頭のトーバーに左中間二塁打。二塁けん制が悪送球となり、中前に転がる間に、二塁走者が生還。５―８と、リードを３点に広げられた。

２３年大会からの連覇を目指してきた井端ジャパンだが、日本史上初となるＷＢＣ準々決勝での敗退。米マイアミで力尽きた。