◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

スポーツ報知評論家の高橋由伸氏（元巨人監督）が、ＷＢＣを国内独占配信している動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」に生出演。米フロリダ州マイアミのローンデポパークで侍ジャパンの解説に臨んだ。

７回裏１死での大谷翔平の打席。カウント１ー１からのツーシームをスイングすると、ファウルチップのようにやや軌道を変えて捕手のミットに収まった。これに対して大谷が日本ベンチにインターフェアの可能性を訴え、井端監督がチャレンジを要請。スイングしたバットが相手捕手のミットに当たり、打撃を妨害したという審議となったが、数分後、判定は覆らずにストライク判定のまま試合は続行された。解説の高橋由伸氏は「大谷選手はボールをぎりぎりまで引き付けて打つのでね、シーズン中もよく見るんですよね」と話し「しかし、確証ある映像があるかどうか」と判定を待った。ミットに収まる手前でボールを当てていることによる勘違いの可能性もあり、真相は分からないまま、直後に三振を喫した。