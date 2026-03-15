WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で、侍ジャパンの中心選手としてチームを引っ張るドジャース・大谷翔平（31）。その勇姿をテレビの前で応援するのは、2014年にドラフト5位で日本ハムに入団したかつてのチームメイト、田中豊樹さん（32）だ。

【写真を見る】日本ハム入団直後、まだ細かった大谷翔平。車のメーカーで働く田中豊樹さんの現在

大谷が海を渡りロサンゼルス・エンゼルスに入団した翌年、田中さんは日本ハムから戦力外通告を受ける。「後悔させてやる」という強い気持ちで同年の12球団トライアウトを受けた田中さんは、読売ジャイアンツの育成選手として契約を勝ち取り、その後の活躍で"復活"を遂げた。

しかし、4年後の2023年オフに再び戦力外通告を受けて現役を引退した。テレビの向こうで活躍する大谷を見ながら、今後のキャリアについて何を考えているのか--その軌跡を追った。【前後編の後編。前編から読む】

「刺激が足りない」

日本ハムから戦力外通告を受け、「もう1回やってやる」と奮起した田中さんは、育成契約から這い上がった。2軍戦で結果を残すと2020年の夏に支配下登録を勝ち取り、そこから中継ぎとして31試合に登板。翌年には39試合に登板し、防御率2.84を記録するフル回転の活躍を見せた。

同年オフ、右肘のクリーニング手術を受けたことで、再び育成契約に。翌年をリハビリに費やし、3たび奮起して2023年シーズン前に3度目の支配下登録を勝ち取る。15試合に登板し結果も残したが、同年末に戦力外通告を受けた。

野球人生で2度目となる"三行半"を突きつけられた時、田中さんに「もう1回」という気持ちは起きなかった。手術をした肘の状態が一向に上がらず、「違和感を誤魔化しながら投げ続けていた」と語る。

「自分の体を騙しながらやってきたというか。速球も出なくなったし、同じように動かしたつもりでも以前とは全く違う感覚なんです。だから戦力外を告げられた時に、悔いなくスパッと終わりにしようと思いました」

引退後は球団が運営する「ジャイアンツアカデミー」で約1年、子供たちに野球の指導に当たった。その契約も終わり、将来について悩んだ時に思いついたのが「起業」という夢だった。

野球選手の多くは、引退後も球団職員など、野球と関連する職種に就く傾向がある中、田中さんは専門外の分野に活路を見出そうとしたのだ。

「本当に小学校からずっと30歳まで野球しかしてなくて。いざ引退した時にスーツを着て毎朝電車に乗り、会社に勤める姿を想像したら、ちょっと無理だなと思ったんです。

何万と観客がいる中でプレーをするような世界にいたので、そこから飛び出すと多分、刺激が足りないんですよ。自分みたいなヤツは、野球界に絶対いると思います」

面接担当者から「見たことあるな」

プロ野球選手として一瞬でもマウンドで脚光を浴びると、その恍惚感から普通の感覚では物足りなくなる。だったら自分で何かをやろう。そう思い立った田中さんは、興味があったアパレルや車に関する起業についての情報をあさった。

しかし、社会人経験がないなかでの起業では容易でない。業界への知識も足りず、まずは求人サイトを検索し、以前から好きだった車に関係する仕事を飛び込みで探すことにした。履歴書にも当然、元プロ野球選手という経歴が記載されるため、面接時には担当者から「見たことあるな」と言われた。

「『これまで野球しかしていなくて全く知識がないんです』と正直に話したら、やってみる？ とお声がけいただいたので、驚きました。職場では『大谷さんと一緒にやってたんでしょ？』とも聞かれますね」

新たに決まった仕事先は車の外資系メーカー。仕事内容はカーコーティングという技術職だ。年俸の最高額が1900万円だった当時に比べれば収入は激減したが、独立という目標があるため日々やりがいを感じているという。

「車を洗ったり薬品を塗ったりと、基本的には車を綺麗にする仕事です。人に教えられるぐらいまでの技術と知識を身につけ、独立したいです。

そして戦力外通告を受けた野球選手で、セカンドキャリアに困っている人たちの受け皿になれればと考えています」

当時のチームメイトとは、今も交流がある。面倒見のいい性格は同僚やファンからも愛された。「戦力外通告を受けた選手の受け皿になりたい」という思いには、田中さんの人柄が溢れていた。

「第二の人生」の抱負を熱く語る田中さんは、野球から離れたわけではない。最近では出身地の佐賀県で、子供たちを集めた野球教室も開いている。

「無難な道って面白くないっていうか。たぶん、何かを犠牲にしないとその先はないじゃないですか。たとえばもっとお金を稼ぎたいって望んでも、みんなと同じように会社勤めして急にお金持ちになれるわけではない。どうすればいいかを自分で考えて色々やっているから、今は面白いです」

引退してはや2年。大谷ら当時の同僚選手がキャリアの全盛期を迎えるなか、田中さんの「第二の人生」は続いていく。野球に捧げる日々を送り、戦力外通告を受ける"同士"の気持ちがわかるからこそ、その苦い経験を強みに変えたい--田中さんは今、新たな一歩を踏み出していた。

（了。前編から読む）