◇第6回WBC 準々決勝 日本5─8ベネズエラ（2026年3月13日 フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に「1番・DH」で先発出場。大会3号となる先頭打者アーチを放ったが、9回2死で遊飛に打ち取られ、最後の打者となり終戦。日本は大会史上初のベスト8で敗退した。

5─8の9回2死、相手7番手・パレンシアの4球目、真ん中付近の直球を打ち上げてしまうと悔しそうな表情を見せ、一塁へ。遊撃手・トーバーのグラブに打球が収まると、口を真一文字に結んでベンチに戻った。早すぎる終戦だった。

初回の第1打席は相手先発左腕・スアレスの低めスライダーを捉え、中堅右に先頭打者アーチを放ち、大会3号をマーク。先攻のベネズエラ・アクーニャが先発・山本由伸から先頭弾を放ったが、その一発に“お返し”するような同点弾で試合を振り出しに戻した。

1点を追う3回1死二塁の好機で迎えた第2打席は申告敬遠で勝負を避けられた。それでも次打者・佐藤が同点の適時二塁打を放つと、森下が勝ち越し3ランを放ち、チームは試合をひっくり返した。

ただ、4回1死一、二塁の第3打席は好機で空振り三振に倒れると、7回1死の第4打席も捕手・ペレスのミットがバットに当たったとして打撃妨害を主張しチャレンジを要求も判定は変わらず、その後、見逃し三振に終わった。この日は4打数1安打、1打点、2三振、1四球だった。

打線は森下の3ランで一時2点のリードを奪ったが、先発・山本が4回2失点で降板すると、5回に2番手としてマウンドに上がった隅田が2ランを被弾。5―4の6回には3番手・伊藤が痛恨の逆転3ランを浴び、試合をひっくり返された。5―7の8回にも種市が自身のけん制悪送球から失点。8失点は6回を迎えたWBC史上、日本ワースト記録となった。奇跡のメキシコ戦サヨナラ勝利、伝説の米国との決勝から3年。連覇への道は早すぎる終戦を迎えた。

WBC、五輪、プレミア12と野球の主要国際大会で、プロ野球選手が出場するようになった2000年シドニー五輪以降、ベスト4を逃したのは初めて。五輪は00年シドニーは4位、04年アテネは銅メダル、08年北京は4位、21年東京は金メダル。WBCは06、09年連覇後、13、17年と2大会連続ベスト4、前回23年大会で14年ぶりに世界一を奪還した。プレミア12は15年は3位、19年は優勝、24年は2位。1次ラウンド4連勝で乗り込んだ米国ラウンドの初戦となる準々決勝で連覇の道が途絶える“マイアミの悪夢”となった。